Lucas Barrera debió ser reemplazado en el duelo contra Coquimbo Unido y se realizó exámenes físicos. Ya tiene los resultados.

Universidad de Chile tiene una nueva pesadilla. Luego de vencer 4-2 a Coquimbo Unido por la Liga de Primera, el conjunto estudiantil sufrió un duro revés por una de sus mayores figuras.

¿Qué pasó? Según reporta Emisora Bullanguera, la escuadra azul pierde a un jugador estelar: ese es el caso de Lucas Barrera. El mediocampista fue reemplazado contra el elenco aurinegro por un problema en su rodilla.

Y, según el informe, el volante de 20 años ya tiene los resultados de sus exámenes físicos. El cuerpo técnico de Fernando Gago tendrá que modificar el engranaje de su oncena inicial.

“La mayor preocupación se pudo ver tras el encuentro, cuando se retiró cojeando y con dolor desde los camarines, alertando a los hinchas azules para los próximos compromisos”, indica la publicación.

“Al juvenil de la U se le salió la rótula, con un diagnóstico de luxación rotuliana aguda. Por lo mismo, se pudo indagar que el titular en el mediocampo de la U estará entre tres a cuatro semanas fuera de las canchas“, agrega.

Lucas Barrera será baja en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile pierde a Lucas Barrera

Durante esta campaña, el oriundo de Neuquén ha disputado una totalidad de 24 partidos. En dichos enfrentamientos, no anotó goles, pero logró aportar con dos asistencias.

De esta manera, Lucas Barrera queda al margen del siguiente duelo de Universidad de Chile, que será vs. Deportes La Serena. Se jugará el domingo 13 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada.