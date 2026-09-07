Histórico portero nacional y su cuestionamiento a Vozinha en Colo Colo: “No está realmente…”

El ex portero nacional, Óscar Wirth y su ácido análisis al debut de Vozinha en la Liga de Primera con Colo Colo.

Colo Colo no pasó de una igualdad sin goles ante Huachipato en la reciente fecha del torneo nacional, en el que los ‘Albos’ dominaron a su rival, pero no pudieron marcar diferencias en el marcador.

Tras lo que fue este duelo, el ex portero nacional Óscar Wirth habló en exclusiva con Bolavip Chile y analizó lo que fue el desempeño de Vozinha, quien tuvo su primera titularidad en la Liga de Primera con el ‘Cacique’ y en el que no dejó buenas sensaciones.

“Cada uno va defendiendo las ideas propias, los intereses propios, en realidad una persona como él, que tiene una experiencia como la que tiene y la edad que tiene, uno ya a estas alturas piensa que se puede equivocar, pero eso no tiene que ser en todos los partidos”, partió señalando Wirth.

Agregando a esto, el ex guardameta declaró que Vozinha hoy en día ya es un portero de experiencia, la que debe demostrar dentro del terreno de juego con una mejor toma de decisiones.

Vozinha tuvo su debut en la Liga de Primera | Foto: Photosport

“Eso significa que la experiencia que ha adquirido no está realmente manejada en la forma que corresponde, me refiero a no cometer errores garrafales, uno se puede equivocar en el arco, pero errores garrafales a esta altura hasta son mal vistos”, remarcó.

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Concluyendo, Wirth dejó muy en claro que Vozinha deberá tomar una mayor voz de mando dentro del arco de Colo Colo, ya que considera como algo fundamental el tener una gran comunicación junto a su zona defensiva.

“Ese es el problema de los equipos grandes, que te llegan poco y tú tienes que responder, ese es el gran tema. Si tú no juegas dirigiendo a tu defensa, es muy probable que tengas problemas, no tengo dudas de que eso sea así, el arco es demasiado grande como para poder tratar de defenderlo solo, sin los compañeros”