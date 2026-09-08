Atajó en Colo Colo y ninguneó candidatura de Vozinha al Balón de Oro: “Nada me extraña, muy comercial”

La nominación de Vozinha al mejor arquero del mundo no dejó a todos conformes. Un exColo Colo le bajó el precio a la candidatura del caboverdiano.

Distintas reacciones ha generado la nominación de Vozinha al histórico Premio Yashin en el Balón de Oro que otorga la revista France Football. Uno que cuestionó duramente la candidatura, fue el exgolero campeón con Colo Colo, Oscar Wirth, quien puso en duda que la distinción pueda justificarse únicamente por lo mostrado por el portero de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Wirth apuntó que habitualmente este tipo de reconocimientos también toma en cuenta el rendimiento de los futbolistas durante una temporada a nivel de clubes. “Si uno se circunscribe a la realidad, porque la gran mayoría no lo veíamos jugar, excepto en el Mundial… y por lo que hizo en el Mundial, bueno, efectivamente hizo cosas bien interesantes, mejores que muchos de los otros que estuvieron en el Mundial”, afirmó.

“Entonces, bajo esa premisa, a lo mejor podría obtener esa distinción”, señaló Wirth, quien agregó que “uno que está en el fútbol, generalmente, cuando habla de la capacidad de Vozinha en su rendimiento, es cuando uno lo ha visto por lo menos un año, pero ya nada me causa extrañeza, todo esto es muy comercial”.

Pese a sus reparos, el ex arquero reconoció el nivel mostrado por el actual jugador de Colo Colo en la cita planetaria: “Nadie podrá decir que la actuación de él en el Mundial no fue algo como para no tenerlo presente”, cerró.

Vozinha candidato al Trofeo Yashin

El actual arquero de Colo Colo fue incluido entre los diez candidatos al Trofeo Yashin 2026, reconocimiento que entrega France Football al mejor guardameta del mundo. El portero de Cabo Verde fue nominado principalmente por su destacada actuación en el Mundial 2026, donde fue una de las figuras de su selección y ayudó a que el combinado africano avanzara hasta los dieciseisavos de final.

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Así, Vozinha aparece junto a destacados arqueros como Unai Simón, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Édouard Mendy en una histórica nominación para el fútbol de Cabo Verde y también para los albos.

En síntesis…

Polémica nominación: La candidatura de Vozinha al Premio Yashin generó dudas en el exarquero Óscar Wirth, quien cuestionó que la distinción se apoye solo en su desempeño mundialista.

La candidatura de Vozinha al Premio Yashin generó dudas en el exarquero Óscar Wirth, quien cuestionó que la distinción se apoye solo en su desempeño mundialista. Sesgo comercial: Wirth señaló que para evaluar realmente a un portero se requiere ver su rendimiento durante todo un año y calificó estas premiaciones como altamente comerciales.

Wirth señaló que para evaluar realmente a un portero se requiere ver su rendimiento durante todo un año y calificó estas premiaciones como altamente comerciales. Reconocimiento al nivel: Pese a sus críticas, el histórico golero albo admitió que la destacada actuación del caboverdiano en el Mundial justifica que sea considerado.