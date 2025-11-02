Colo Colo logró un triunfo trabajado pero vital, tras derrotar por 1-0 a Ñublense de Chillán en el Estadio Nelson Oyarzún. La victoria le permite al “Cacique” seguir luchando por ingresar a los puestos de Copa Sudamericana, pero el ajustado marcador dejó en evidencia, una vez más, los problemas del equipo en la definición.

El principal apuntado por la falta de finiquito fue el delantero Javier Correa, quien pese a su esfuerzo y despliegue, se mostró errático y ansioso en la puntada final, fallando ocasiones que pudieron darle tranquilidad al cuadro de Macul mucho antes del pitazo final.

Incluso, hay un dato no menor sobre el ex Estudiantes de La Plata: no convierte en la Liga de Primera desde el 3 agosto, cuando hizo un doblete en el empate 2-2 ante Huachipato.

Javier Correa tuvo más de una chance para aumentar la ventaja del Cacique | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

El recado de Fernando Ortiz a Javier Correa

Fernando Ortiz salió al paso de esta situación en la conferencia de prensa. El estratega trasandino no solo respaldó públicamente a su ‘9’, sino que le envió un mensaje directo, identificando con claridad cuál es el problema a corregir: la precipitación.

“Javier es nuestro goleador, es el emblema de la zona de la delantera de nuestra institución. Él tiene que estar tranquilo que los goles van a seguir viniendo, no tiene que apresurarse en la toma de decisiones”, confesó el estratega.

“No solo Javi ha hecho un gran trabajo, sino el equipo y nos llevamos tres puntos importantes a Santiago”, concluyó Ortiz.

En síntesis: