¿Le teme a la U. de Chile? Aníbal Mosa habla fuerte y claro en Colo Colo: “No estoy…”

El presidente de Blanco y Negro mantiene la calma a pesar de haber perdido ventaja contra el archirrival. Ya no son 16 puntos.

Colo Colo no atraviesa la mejor situación de la temporada. El conjunto popular estrechó su distancia con su principal escolta, Universidad de Chile, aunque ello no impacienta a Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro fue consultado sobre la lucha por el título contra su archirrival: pasó de tener 16 puntos de ventaja a tan solo siete. Por esto, la recta final de la Liga de Primera será de infarto.

Sin embargo, el timonel mantiene la calma. Según detalló, no tiene duda alguna de que el cuadro albo terminará alzando el trofeo de la categoría de honor al cierre de la campaña.

“No estoy nervioso, el equipo va a volver al rumbo. No hemos tenido los mejores partidos, pero no me cabe la menor duda que va a salir el mejor fútbol y la personalidad”, expresó.

“Si al final de la primera rueda o después del partido con Limache en la primera fecha, nos hubiesen dicho: van a estar siete puntos arriba a falta de cinco fechas, nos hubiésemos tirado de cabeza“, agregó.

Aníbal Mosa no duda del título de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Aníbal Mosa mantiene la calma en Colo Colo

Sobre la misma línea, el mandamás de la concesionaria profundizó en su reflexión y aseguró que el objetivo sigue siendo la estrella número 35. Restan cinco jornadas por disputar para concretar tal anhelo.

“Los equipos tienen este tipo de situaciones. Así como estuvimos diez fechas sin perder, tambiénhay momentos de bajones, ¿por qué no lo podemos tener nosotros?“, comentó.

“Pero eso no significa que esté en riesgo el campeonato. Seguimos dependiendo de nosotros. Estoy seguro de que el campeonato se va a quedar en casa“, concluyó.