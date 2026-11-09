Figura de Colo Colo instala el suspenso: “Me gusta estar acá, pero depende de ellos”

Maximiliano Romero abordó su futuro en el Estadio Monumental. Su préstamo desde Argentinos Juniors concluye el 31 de diciembre.

Colo Colo celebra el título de la Liga de Primera, pero no puede depositar toda su atención en ello. El conjunto albo debe actuar debido a su inminente participación en el mercado de fichajes.

En dicho período, la cúpula de Blanco y Negro tendrá que tomar importantes decisiones. Una de ellas, dirimir qué sucederá con Maximiliano Romero: el delantero instaló el suspenso sobre su futuro.

Su préstamo desde Argentinos Juniors concluye el 31 de diciembre, por lo que le pasó la pelota a la directiva de ambas instituciones. En conversación con Cooperativa Deportes, explicó qué ocurrirá con su caso.

“Todos juntos lo hicimos, la humildad del equipo es muy buena. Falta para terminar la temporada. Cuando termine vamos a ver, está la continuidad con el club. Pero hay que terminar esta parte lo mejor posible”, lanzó.

Luego, agregó: “Obvio que me gusta estar acá, pero depende solamente de ellos. Cuando termine todo, seguramente vamos a hablar. Hay muchos temas pendientes, dependen de los presidentes y dirigentes”.

Maximiliano Romero abordó su futuro en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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A su vez, el ariete de 27 años expresó su gratitud por lo vivido en el cuadro de Macul. Alzó el trofeo en Chillán y tendrá que sentarse a charlar con su representante para determinar su próximo paso.

“La historia te lleva a sacrificar muchas cosas. Estoy muy contento. Todo esto te implica al menos ganar un campeonato. Se hicieron muchas cosas buenas, el equipo tuvo mucho sacrificio y unión”, comentó.