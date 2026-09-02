Arturo Vidal se derrite por esta figura de Colo Colo y advierte: “Se irá a Europa”

El mediocampista le dedicó emotivas palabras a Gabriel Maureira. Lo llamó a seguir trabajando para dar el salto internacional.

Colo Colo tiene una amplia gama de talentos en su cantera y ello bien lo sabe Arturo Vidal. El destacado volante no titubeó y proyectó un exitoso futuro para una de las mayores promesas de la institución alba.

¿A quién elogió? A través de su canal de Kick, el mediocampista se refirió a Gabriel Maureira. Le dedicó emotivas palabras al arquero de 19 años, que irrumpió con fuerza en Macul.

Si bien lo llamó a seguir trabajando en sus falencias, el oriundo de San Joaquín no tiene dudas de que su novel colega logrará dar el salto a las grandes ligas. Su potencial es evidente.

Tras analizar un error del guardavallas en la victoria sobre Audax Italiano, lanzó: “Es una buena cagadita (…) Si sale tiene que salir a matar al que sea, si es tu compañero mala suerte, la pelota a la mierda“.

“Mira la reacción cuando le das tranquilidad tras una cagada. Porque hace un error tan grande y después te muestra eso. Mira la que salva después, era el 2-2. La salvó, si era gol hecho“, agregó.

Arturo Vidal elogió a Gabriel Maureira en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La joya de Colo Colo ilusiona a Arturo Vidal

Sobre tal línea, el campeón de América vaticinó el siguiente paso del portero. Cabe consignar que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029: en Blanco y Negro se frotan las manos.

“En uno o dos años más se irá a jugar a Europa si quiere, por el porte. Sólo le falta gritar más, más personalidad, porque es chico, le llegó todo muy rápido. Pero es tremendo arquero”, cerró.