Colo Colo toma importante decisión con Fernando Ortiz: se vienen semanas cruciales

En Colo Colo toma una importante decisión por Fernando Ortiz y su futuro en el club.

Colo Colo hoy en día vive un tremendo presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ son pura alegría, en donde son los líderes del torneo por amplia diferencia y se acercan cada vez más a una nueva estrella.

El gran gestor de este momento en Colo Colo sin duda que ha sido el entrenador Fernando Ortiz, quien pudo reponerse de un complejo inicio en el club y hoy tiene al ‘Cacique’ mostrando un gran nivel y cerca del título.

Por lo que ha sido el gran trabajo que ha mostrado el ‘Tano’ en esta temporada 2026, desde Colo Colo ya comienzan a pensar lentamente en lo que será el 2027, en donde desde la dirigencia del ‘Popular’ tomarán una importante decisión por el DT.

En Colo Colo buscan la permanencia de Ortiz

En Colo Colo buscan la continuidad de Ortiz | Foto: Photosport

En las últimas horas desde Radio ADN indicaron que desde la dirigencia de Blanco y Negro ya empiezan a moverse con todo para buscar la continuidad de Fernando Ortiz de cara al 2027.

Dentro de las últimas semanas, desde el ‘Cacique’ han tenido acercamientos con el entorno de Fernando Ortiz para encaminarse a la renovación, algo que esperan poder lograr a la brevedad.

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En Colo Colo buscan acelerar lo que es esta negociación, ya que saben que el estratega hoy en día ya comienza a ser tentado por otros mercados, debido al gran trabajo que ha mostrado en el fútbol chileno.

Por esto, las próximas semanas pueden ser cruciales para lo que será el futuro de Fernando Ortiz, en la que desde Colo Colo harán todo lo posible para poder sostener al ‘Tano’ en la banca del ‘Popular’.