Leonardo Gil y su noche mágica en Colo Colo: "Siempre me han apoyado cuando anduve bien y cuando anduve mal"

Si Colo Colo le ganó 2-1 a América Mineiro en su debut en la Copa Sudamericana y mucho mérito tiene Leonardo Gil en la victoria, ya que anotó los dos goles de los albos, ambos tantos de muy buena factura.

Una vez finalizado el partido, el Colorado se tomó las cosas con calma y habló de la unión del camarín pese a la eliminación de la Copa Libertadores, y el apoyo que le entregaron sus compañeros.

“Contento porque vengo trabajando mucho y gracias a Dios se me dio para ayudar al equipo. Feliz por todos, porque siempre me han apoyado desde el primer momento, cuando anduve bien y cuando anduve mal, y me voy sintiendo cada vez mejor, pero se los debo a mis compañeros”, afirmó.

Gil además habló de mejorías. “Venimos evolucionando mucho, había que tener paciencia, creo que estamos jugando mejor y eso es importante. A mí me pone contento, porque uno trata siempre de tener la posesión del balón, de hacerlo correr al rival, pero bueno, creo que hoy no pasamos mayores peligros, lástima esa última jugada”, indicó.

Leonardo Gil le dedicó los goles a sus compañeros

Para el final aclaró que hay que pensar en O’Higgins y luego la revancha ante los brasileños.

“El partido se ganó, estamos contentos, ahora hay que pensar en el partido que tenemos por el torneo y después pensar en la vuelta”, cerró.