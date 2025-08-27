Marcelo Díaz le pregunto a los periodistas presentes en su conferencia de prensa en Universidad de Chile por qué “estaban mirando para abajo”, aquello en una pregunta que se mencionó a Colo Colo. Esto fue interpretado como una “burla” por algunas personas e incluso se le consultó a Javier Correa, quien respondió con todo cuando le tocó hablar en el Cacique.

Después, el capitán de la U aclaró que fue sacado de contexto y habló con el delantero Albo para explicarle la situación. Leonardo Véliz se refirió a lo que sucedió y fue crítico con ambos futbolistas.

“La vulgaridad impera en el fútbol, incluso impera en jugadores que yo creo que tienen un mínimo de inteligencia como Marcelo Díaz, que yo lo tengo considerado un gallo sensato. Correa lo conozco poco. Ha hablado muy poco desde que está, sobre todo con goles”, comentó el mundialista de Alemania 1974 en diálogo con BOLAVIP.

“La esposa es una profesional, es una abogada. Que él caiga en este tipo de tocarle la oreja al rival, no sé cuándo van a aprender estos jugadores”, agregó sobre el Chelo.

Leonardo Véliz fue crítico con Marcelo Díaz y Javier Correa. (Foto: Photosport)

También calificó como populista a los futbolistas: “El populismo existe 100 por 100 en todos los jugadores, todos le quieren caer bien a las barras bravas, al club, el amor a la camiseta, pero están cayendo en una pasión exacerbada y empiezan con las declaraciones, que no son sensatas”.

Véliz encuentra muy innecesario lo que pasó: “¿Para qué echarle más leña al fuego? Cuando viene un partido de alto riesgo, como es el clásico de Colo Colo vs. la U, que para mí es el único clásico”.

Leonardo Véliz asegura que los jugadores “no aprenden”

El Pollo continuó con su crítica a Marcelo Díaz y Javier Correa: “Los jugadores deberían tener protocolos en cuanto a las declaraciones, protocolo en cuanto a referirse a la hinchada. Esos protocolos, es expresarse de manera correcta, no ofensiva, porque la piel está muy sensible hoy, entonces cualquier cosita se prende la hoguera. Mayor análisis con estos jugadores… no aprenden”.