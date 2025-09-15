Fernando Ortiz tuvo su ansiado debut en el banco de Colo Colo, donde le tocó bailar con la fea y fue absolutamente humillado por Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno disputada en el Estadio Santa Laura.

Esta vez no se cumplió el viejo dicho que reza ‘técnico que debuta, gana’ y fue absolutamente lo contrario: el Cacique no se encontró en la cancha de Independencia y mostró un nivel de juego no muy distinto a lo que se venía haciendo con Jorge Almirón.

Ortiz debutó con humillante caída. | Foto: Photosport

En las Redes Sociales, los hinchas albos estaban enfurecidos más que con la derrota, por la actitud del equipo y el nulo juego que se vio pese a que Fernando Ortiz pudo trabajar dos semanas con el plantel a su total disposición.

“Es un chanta”, “Versero”, “Para eso mejor nos quedábamos con Almirón”, fueron algunos de los epítetos que se podían leer en Redes Sociales, mientras otros abogaban por un poco de paciencia para que el ‘Tano’ pueda darle un sello al equipo.

Lo cierto es que Colo Colo cayó humillado ante Universidad de Chile en la Supercopa y se quedó sin la posibilidad de levantar ningún título en el año de su centenario, el cual ha sido para el olvido de principio a fin.

Colo Colo vs. Deportes Iquique, día y hora

Los albos volverán a ver acción en el Campeonato Nacional 2025 el próximo viernes 26 de septiembre cuando, a partir de las 7 de la tarde, reciban en el Estadio Monumental la visita de Deportes Iquique.