Este domingo Colo Colo fue goleado por Universidad de Chile en la definición por la Supercopa, la que se disputó en el Estadio Santa Laura, en lo que fue el debut del entrenador Fernando Ortiz en el Cacique.

El marcador fue un 3-0 a favor de los azules, que pasaron por arriba del cuadro popular, que sufrió con la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra.

Tras el partido, uno de los pocos que habló en Colo Colo fue el capitán Esteban Pavez, quien evalúo lo que fue el estreno del Tano Ortiz en la banca de los albos.

“Muy positiva, planifica todo, la verdad que es un muy buen entrenador, pero hoy las cosas no salieron. Hasta antes de la expulsión el equipo estaba haciendo lo que trabajamos y después ya la U nos ganó el mediocampo, aparecieron por todos lados y fueron los justos ganadores”, comenzó diciendo sobre el DT.

El objetivo que le queda a Colo Colo en el Centanario

Luego, indicó cuál es el objetivo que les queda de aquí al cierre de la temporada, luego de no poder conseguir ningún título en el año del centenario.

“Tenemos que ganar todos los partidos, nosotros queremos entrar a una copa internacional. Todavía tenemos chances de llegar a la Copa Libertadores, que esa es lo que hablamos en el camarín, también lo hablamos con el técnico”, sostuvo Pavez.

Esteban Pavez capitaneó a Colo Colo en la dura derrota en la Supercopa 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Finalmente quien fue titular en esta Supercopa, se refirió a cómo piensan dar vuelta la página de esta dura derrota ante el clásico rival.

“Yo creo que hay que ir paso a paso, solo que hoy día están todos calientes, nosotros también estamos con una sensación amarga, pedirles disculpas por la derrota de hoy día (a los hinchas), nadie se lo esperaba, nosotros tampoco. Hay que seguir trabajando, es la única forma y yo creo que van a salir bien las cosas”, concluyó el Huesi.