Se cerró la temporada 2025 del fútbol chileno y Colo Colo ya se puso a trabajar pensando en el 2026, donde tendrá distintos desafíos tanto en su rama masculina como en la rama femenina con participación en Copa Libertadores de América.

Es precisamente el equipo femenino del Cacique el que tuvo importantes noticias durante la mañana de este lunes, ya que el club informó a través de sus Redes Sociales la renovación de 7 de sus figuras del plantel.

Yanara Aedo seguirá en Colo Colo hasta 2027. | Foto: Photosport

En primera instancia, el cuadro albo informó el nombre de las jugadoras que renovaron solo por la temporada 2026: “Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña renovaron su contrato por una temporada”.

Por otro lado, tres jugadoras del Cacique lo hicieron por dos temporadas y quedarán vinculadas a los albos hasta 2027: “Yanara Aedo, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez extendieron su vínculo por dos años más con el Cacique”.

Así las cosas, el plantel femenino de Colo Colo mantiene una base sólida para la temporada 2026, donde el foco estará en repetir el título del Campeonato Nacional y, como si fuera poco, ir con todo para obtener la segunda Copa Libertadores de América para la institución.

En síntesis

Colo Colo femenino renovó a 7 jugadoras para la temporada 2026 y siguientes.

Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña renovaron su contrato por una temporada (2026).