El talentoso volante colombiano recordó cómo fue su salida definitiva de Atlético Nacional cuando coincidió con Jorge Almirón.

En las últimas horas se dio a conocer la versión del exfutbolista Macnelly Torres respecto a su salida de Atlético Nacional en 2018, cuando decidió salir de aquel club por su mala relación con el entrenador Jorge Almirón.

Los dos ex Colo Colo no se llevaron bien en el equipo colombiano, por lo que el talentoso volante decidió dar un paso al costado, no pudiendo retirarse en el club donde dejó una importante huella: campeón de la Copa Libertadores 2026 y la Recopa Sudamericana 2017.

Quien hace poco tuvo su merecida despedida en el elenco de Medellín, recordó cómo fue su quiebre con Almirón en el podcast El Camerino DK.

“Cuando yo la última vez que salgo de Nacional, yo siento que no fue la mejor forma de salir del club. En el 2018 cuando está Almirón es que ya prácticamente me hizo aburrir de Nacional, porque esa es una realidad”, lanzó el barranquillero.

“Yo la verdad que voy sentándome con el presidente de turno y diciéndole me voy. En ese momento no hubo despedida, no hubo nada, todo quedó en silencio y yo aparecí a los días en Cali para firmar con el Deportivo”, agregó.

“La salida, literal, fue por la puerta de atrás”, completó quien fue campeón con Colo Colo en 2008 y 2009.

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Cabe recordar que Jorge Almirón también dirigió al Cacique entre 2024 y 2025, donde se coronó en el Campeonato Nacional y la Supercopa.

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