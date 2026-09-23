El volante argentino que se ha vuelto una verdadera incógnita por sus lesiones en Colo Colo, se refirió a cómo avanza de su última dolencia.

El martes por la noche Colo Colo enfrentó a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, partido que terminó empatado 0-0 en el Estadio Nacional.

La mayoría del plantel albo se hizo presente en el coliseo de Ñuñoa, incluso los lesionados, quienes quisieron apoyar a sus compañeros de forma presencial.

Entre ellos estuvo Claudio Aquino, el volante argentino que lleva varios partidos al margen y que genera dudas respecto a su futuro en el Estadio Monumental.

En lo que va de temporada ha podido disputar solo 18 partidos, perdiéndose la misma cantidad de compromisos por distintas lesiones.

La última, una sobrecarga en la rodilla izquierda que se ha vuelto crónica, pues desde fines de mayo que le ha traído problemas.

Según el parte médico que entregó Colo Colo previo a este partido, Aquino sigue bajo tratamiento con kinesiólogo.

Publicidad

Pero el propio jugador de 34 años se refirió a la evolución de esta lesión, pues en la llegada al Estadio Nacional respondió brevemente a la consulta de los medios presentes.

“Bien, bien. Mejorando de a poco, bien”, indicó al paso mientras se dirigía a las tribunas del principal recinto deportivo del país.

Publicidad

Más fuera que adentro de Colo Colo

Cabe recordar que el ex Vélez Sarsfield termina contrato a fin de año y es difícil que continúe en Colo Colo, debido a que en los dos años en el Cacique no ha estado a la altura, considerando su alto sueldo y que se trataba del mejor jugador de liga argentina en 2024.

En síntesis