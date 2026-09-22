Marcelo Barticciotto exige la continuidad de este jugador en Colo Colo: “Hay que comprarlo”

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto exige la continuidad de este jugador en el 'Cacique'.

Colo Colo gracias a lo que ha sido su gran temporada en este 2026 en el fútbol chileno, ya tiene casi asegurada su presencia en lo que será la próxima edición de la Copa Libertadores 2027, la que significará un desafío más que importante para los ‘Albos’.

Por esto, en el ‘Cacique’ ya comienzan a pensar lentamente en lo que será la próxima temporada por lo que será la continuidad de Fernando Ortiz en la banca, la continuidad de algunos jugadores, la salida y llegada de otros jugadores para el 2027.

Sobre este tema, un histórico del club como Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en Radio Cooperativa para hablar de lo que es el tema renovaciones en Colo Colo, en la que le pidió la dirigiencia de hacer los esfuerzos para asegurar la continuidad del volante Álvaro Madrid.

“Hay que comprarlo, aparte lo que sale para el fútbol de hoy, no es nada”, declaró Barticciotto.

Barticciotto pide la continuidad de Madrid | Foto: Photosport

En Colo Colo tienen un privilegio de uso de opción de compra del volante hasta antes del 15 de diciembre de este 2026, en la que deben desembolsar la cantidad de 500 mil dólares para asegurar la carta del jugador nacional.

Concluyendo, Barticciotto se refirió también a la situación de Lautaro Pastrán, quien también tiene una opción de compra, en la que los ‘Albos’ deberían pagar un millón de dólares a Belgrano de Córdoba para quedarse con el jugador, en donde acá el ‘Barti’ pone condiciones.

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“Estos siete partidos que quedan serán fundamentales, si él termina bien, lo más probable es que puedan hacer el gasto, Hay que ver también si por esa plata, pueden conseguir un jugador de esas características, quizás sí, pero tienen que apostar”, concluyó.