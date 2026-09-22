En Bolavip Chile te explicamos el paso a paso para que puedas ver la transmisión del partido de Audax Italiano con Colo Colo por HBO Max.

Este martes comienzan los octavos de final de la Copa Chile 2026 y una de las llaves más atractivas es entre Audax Italiano y Colo Colo, dos clubes de Primera División que se ven las caras en el Estadio Nacional.

El partido de ida se disputa en el coliseo de Ñuñoa, lo mismo que la revancha del próximo viernes. Pero en esta ocasión, el duelo solo se podrá ver a través de una plataforma de streaming.

Tal cual, este partido no será transmitido en televisión po TNT Sports Premium, lo que corre para cualquiera de los difirentes cableoreadores del país.

Por lo mismo, te mostramos a continuación cómo puedes entrar a HBO Max para ver en vivo este duelo, pues los abonados a TNT Sports tienen la posibilidad de imgresar a la plataforma de forma gratuita.

También te dejamos la forma en que te puedes suscribir de forma directa, pagando una nueva suscripción, a través de la plataforma.

Solo en HBO Max se podrá ver el partido de Audax Italiano vs. Colo Colo.

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Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado)

Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido.

Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno de forma inmediata.

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¿A qué hora es el partido de Audax Italiano vs. Colo Colo?

El partido entre Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile se disputa este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas.