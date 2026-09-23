Tito Awad pide la titularidad de esta figura de Universidad de Chile: “Es un imán”

El periodista quiere ver a Javier Altamirano contra Everton de Viña del Mar. La baja de Agustín Arce libera un cupo en el mediocampo.

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Everton de Viña del Mar por los octavos de final de Copa Chile. En dicha llave, el conjunto estudiantil tendrá que suplir importantes ausencias.

El cuadro universitario sufrirá siete bajas, lo que fue considerado por Héctor “Tito” Awad en los micrófonos de La Magia Azul. ¿Qué pasó? Pidió la titularidad de un relegado jugador para este cruce.

Bajo la visión del experimentado comunicador, Javier Altamirano debe tener una oportunidad. El mediocampo necesita recambio para los futbolistas que están lesionados o en la fecha FIFA.

“Debe jugar (…) Yo creo que Javier Altamirano pasa a ser un imán; Agustín Arce no es un imán, no es el jugador por el que pasan todas las pelotas. En cambio, él sí tiene ese imán en que las pelotas pasan por él“, lanzó.

“Tiene el mismo disparo de afuera. No es un enganche-enganche; es un semi, un 9 mentiroso, un puntero que deambula por toda la zona de mitad de campo hacia arriba“, agregó.

Tito Awad quiere ver a Javier Altamirano en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Tito Awad pide a Javier Altamirano en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el excéntrico rostro de TV profundizó en su análisis sobre la alineación estelar para medirse contra Everton. El partido de ida se jugará este jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.

“Si me lo colocan más retrasado, no lo va a sentir (…) A mí me da la impresión de que él debe ser el mediapunta, el hombre libre detrás de los dos delanteros que tiene la U“, cerró.