El defensa uruguayo llegó al partido de Colo Colo contra Audax Italiano sorprendiendo a medio mundo, pues viajó desde Brasil.

El martes por la noche Colo Colo empató sin goles con Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique ejerció como visita en el Estadio Nacional.

Pero de todas formas había más pinta que los albos estaban en casa, incluso recibieron una inesperada visita que se robó toda la atención de la prensa.

Se trata del defensa uruguayo Alan Saldivia, quien fue vendido a inicios de año al Vasco Da Gama y volvió para reencontrarse con sus excompañeros, en medio del parón del Brasileirao por la fecha FIFA.

El zaguero de 24 años no tuvo problemas para atender a los medios de comunicación y referirse a lo que más extraña de su etapa en Colo Colo.

“Todo, el día a día, mis compañeros, el vestuario, pero también entiendo que tengo que tomar nuevos rumbos en el fútbol. Pero todo, la hinchada, la gente, todo”, comenzó respondiendo.

¿Vuelve a Colo Colo?

Respecto a si le gustaría volver al Estadio Monumental, Saldivia fue claro: “Hace seis meses que salí de acá, quiero probarme yo también, conocer nuevas cosas y ver qué sucede”.

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Eso sí, valoró el reconocimiento de los hinchas y el cariño que le siguen entregando: “Contento por eso, es algo lindo que nos pase eso, que a los jugadores nos sigan recordando, también por salir campeones, que salimos dos veces campeones”.

Cabe recordar que Alan Saldivia estuvo por casi cinco años en las filas de Colo Colo, donde arribó como juvenil en 2021 y luego fue ascendido al primer equipo. Fue campeón de dos torneos nacionales (2022 y 2024), una Copa Chile (2023) y una Supercopa (2024).

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En síntesis