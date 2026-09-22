Audax Italiano vs. Colo Colo no va por TV: la ÚNICA forma de ver el partido de Copa Chile

Audax Italiano y Colo Colo disputarán hoy un duelo importante dentro de la Copa Chile con una progamación exclusiva.

Audax Italiano y Colo Colo disputan hoy su primer partido dentro de los octavos de final de la Copa Chile, en el que ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Nacional y buscarán sumar una victoria para encaminar su clasificación a la próxima ronda.

Los dirigidos por Patricio Graff esperan estirar su buena racha de resultados, en la que suman dos triunfos consecutivos (Deportes Concepción y O’Higgins) dentro de la Liga de Primera y quieren seguir en ese camino en esta competencia.

Por otra parte, el equipo de Fernando Ortiz vuelve al Estadio Nacional, recinto que le ha dado buenos resultados en este 2026 y espera que en esta jornada no sea la excepción.

Ambos equipos ya se han visto las caras en esta temporada 2026, en donde en las dos oportunidades que se enfrentaron, Colo Colo salió como vencedor: 1-0 como visitante y 5-1 como local.

Itálicos y Albos disputarán el duelo de ida | Foto: Photosport

¿Cuándo es el partido entre Audax Italiano y Colo Colo?

El compromiso entre Audax Italiano y Colo Colo se disputará este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

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La ÚNICA forma de ver el partido entre Audax Italiano y Colo Colo

El duelo entre ‘Itálicos’ y ‘Albos’ NO será transmitido por la televisión en su señal habitual de TNT Sports y la ÚNICA forma de poder verlo es a través de streaming mediante HBO MAX, para usuarios previamente inscritos a esa plataforma o con acceso GRATIS si desde tu cableoperador tienes contratado TNT Sports Premium.

¿Cómo activar HBO MAX desde tu cableoperador?