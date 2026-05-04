Manuel de Tezanos pide más minutos para esta joven promesa de Colo Colo: “Me encanta cómo juega”

Fernando Ortiz sonríe en Colo Colo tras el notable triunfo de los albos sobre Coquimbo Unido por 3-1, compromiso válido por la Liga de Primera 2026 y en donde el Cacique quedó como el único y exclusivo líder de la competición.

Cuando el partido se veía apretado y parecía que terminaba en empate, el DT albo mandó a la cancha a jugadores como Claudio Aquino, Francisco Marchant y Yastin Cuevas, quienes terminaron cambiando el rumbo del compromiso.

Fue precisamente el más joven de los tres el que se llevó el elogio del periodista Manuel de Tezanos en el programa ‘Balong’: “Me encanta cómo juega Yastin Cuevas. Se ve livianito”, dijo en primera instancia.

De Tezanos le tiene fe a Yastin Cuevas. | Foto: Photosport

“De partida no parece tener 17 años, porque se ve bien armado físicamente, se ofrece, es movedizo, pero claro, está Aquino y Marchant en la cancha y a esa altura Colo Colo está parado con un 4-2-4”, complementó.

En el cierre, De Tezanos destaca lo hecho por el juvenil albo que irrumpió esta temporada e incluso ya anotó con el indio en el pecho: “Hizo mucho trabajo sin pelota. Fijó a los centrales, lo dejó mano a mano a Javier Correa”.

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Colo Colo tiene actividad en la Copa de la Liga este sábado, donde tendrá que enfrentar a Deportes Concepción con la obligación de lograr los tres puntos y encaminar su clasificación a las semifinales del torneo nacional.

En síntesis

Fernando Ortiz lideró el triunfo de Colo Colo por 3-1 ante Coquimbo Unido.

El juvenil Yastin Cuevas, de 17 años, destacó por su despliegue físico y táctico.

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