Danilo Díaz alucina con este jugador de Colo Colo: “Demostró por qué..”

Colo Colo consiguió un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el lo que era el duelo pendiente liguero, los ‘Albos’ ganaron por 3-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y se consolidan como el solitario puntero en el torneo nacional.

Tras lo que fue este partido, el periodista Danilo Díaz analizó esta victoria de Colo Colo en Radio ADN, en la que destacó de gran forma lo que fue la actuación de la figura del partido, Javier Correa.

“Apareció Correa, demostró por qué jugó en Estudiantes de la Plata y por qué fue campeón en el fútbol argentino, metió un zapatazo de derecha para el 2-1 y luego ejecutó de gran manera el 3-1 tras el achique de Sánchez”, partió indicando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ no tiene dudas que en este triunfo ante Coquimbo Unido, Colo Colo ha mostrado su mejor versión futbolística desde que está Fernando Ortiz en la banca del ‘Popular’.

Correa recibió el gran elogio de Díaz | Foto: Photosport

“Ganó Colo Colo, es el líder y se afirma, por la pertinencia del rival, por la circunstancias, por cómo se dio el cotejo, la mejor actuación en el ciclo de Ortiz, porque enfrentó a un equipo que tiene una identidad y un manejo”, remarcó.

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Concluyendo, Díaz indica que Colo Colo mostró una importante jerarquía dentro de este partido para poder imponerse ante Coquimbo Unido, con la actuación sólida de un Javier Correa que se alzó como la gran figura de este triunfo.

“Colo Colo mostró jerarquía, encontró en Correa el jugador que necesitaba, ganó 3-1, es puntero y la ilusión está en Macul”, cerró.

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