Mientras Colo Colo se enfoca en volver a la Copa Libertadores para la próxima temporada, el recuerdo de la histórica campaña de 1991 vuelve a tomar fuerza. Aquel equipo dirigido por Mirko Jozić alcanzó la gloria máxima del continente el 5 de junio, marcando un antes y un después en el fútbol chileno.
En esa historia aparece un nombre inesperado: Eduardo Bonvallet. El “Gurú”, fallecido en 2015, tuvo un rol poco conocido pero clave en la campaña: desde su posición ligada al marketing de adidas, fue uno de los impulsores del cambio de indumentaria del club en plena Copa.
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El acuerdo permitió que el “Cacique” dejara atrás su vínculo con Puma y comenzara a vestir la marca alemana desde los octavos de final ante Universitario, una decisión que terminó quedando inmortalizada junto al título más importante en la historia del club.
Barticciotto y el recuerdo del “Gurú”: “Esa camiseta fue de las más lindas”
Uno que vivió de cerca ese proceso fue Marcelo Barticciotto, figura de aquel plantel y voz autorizada para hablar de ese momento. En el podcast Bonvallet, genio y sombra, el “7 del Pueblo” destacó el impacto que tuvo ese cambio.
“Terminamos jugando con adidas y esa camiseta fue, y sigue siendo todavía, una de las más lindas que ha tenido Colo Colo en su historia”, recordó.
Barti recuerda el rol clave de Bonvallet en 1991 para Colo Colo. (Foto: Captura)
Pero no solo eso. Barticciotto también valoró la visión que tenía Bonvallet respecto al posicionamiento del club: “Fue uno de los primeros que dijo que Colo Colo era más importante que la selección en cuanto a marketing”.
El exjugador, además, tuvo palabras de pesar cuando se enteró de su fallecimiento en 2015: “Me enteré de la muerte de Eduardo Bonvallet estando en Buenos Aires, lo siento en el alma. Con la depresión no se jode, y muchos la subestiman”.
Así, a más de tres décadas de la hazaña, la figura del “Gurú” vuelve a escena, no solo por su faceta mediática, sino también por su silencioso pero decisivo aporte a una de las páginas más gloriosas de Colo Colo.
DATOS CLAVE
- Eduardo Bonvallet impulsó el cambio de indumentaria de Colo Colo a adidas en 1991.
- El club albo alcanzó la Copa Libertadores el 5 de junio bajo la dirección de Mirko Jozić.
- Marcelo Barticciotto destacó que Bonvallet posicionó al club como referente de marketing sobre la selección.