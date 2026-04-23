Mientras Colo Colo se enfoca en volver a la Copa Libertadores para la próxima temporada, el recuerdo de la histórica campaña de 1991 vuelve a tomar fuerza. Aquel equipo dirigido por Mirko Jozić alcanzó la gloria máxima del continente el 5 de junio, marcando un antes y un después en el fútbol chileno.

En esa historia aparece un nombre inesperado: Eduardo Bonvallet. El “Gurú”, fallecido en 2015, tuvo un rol poco conocido pero clave en la campaña: desde su posición ligada al marketing de adidas, fue uno de los impulsores del cambio de indumentaria del club en plena Copa.

El acuerdo permitió que el “Cacique” dejara atrás su vínculo con Puma y comenzara a vestir la marca alemana desde los octavos de final ante Universitario, una decisión que terminó quedando inmortalizada junto al título más importante en la historia del club.

Barticciotto y el recuerdo del “Gurú”: “Esa camiseta fue de las más lindas”

Uno que vivió de cerca ese proceso fue Marcelo Barticciotto, figura de aquel plantel y voz autorizada para hablar de ese momento. En el podcast Bonvallet, genio y sombra, el “7 del Pueblo” destacó el impacto que tuvo ese cambio.

“Terminamos jugando con adidas y esa camiseta fue, y sigue siendo todavía, una de las más lindas que ha tenido Colo Colo en su historia”, recordó.

Barti recuerda el rol clave de Bonvallet en 1991 para Colo Colo. (Foto: Captura)

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Pero no solo eso. Barticciotto también valoró la visión que tenía Bonvallet respecto al posicionamiento del club: “Fue uno de los primeros que dijo que Colo Colo era más importante que la selección en cuanto a marketing”.

El exjugador, además, tuvo palabras de pesar cuando se enteró de su fallecimiento en 2015: “Me enteré de la muerte de Eduardo Bonvallet estando en Buenos Aires, lo siento en el alma. Con la depresión no se jode, y muchos la subestiman”.

Así, a más de tres décadas de la hazaña, la figura del “Gurú” vuelve a escena, no solo por su faceta mediática, sino también por su silencioso pero decisivo aporte a una de las páginas más gloriosas de Colo Colo.

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DATOS CLAVE

Eduardo Bonvallet impulsó el cambio de indumentaria de Colo Colo a adidas en 1991.

El club albo alcanzó la Copa Libertadores el 5 de junio bajo la dirección de Mirko Jozić.

Marcelo Barticciotto destacó que Bonvallet posicionó al club como referente de marketing sobre la selección.