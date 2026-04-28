Colo Colo gana, pero sigue sin poder seducir a sus hinchas con su estilo futbolístico a pesar de estar hoy en la cima del torneo nacional, algo que espera poder encontrar solución su entrenador Fernando Ortiz, quien se mantiene en la mira de los fanáticos.

Ante esto, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y habló de lo que ha sido una de las cuestionadas decisiones de Ortiz en el ‘Cacique’ y que trata de la suplencia de Claudio Aquino, la que el referente ‘Albo’ explica.

“Yo creo que Pastrán entra por él, porque lo pone por fuera y después Aquino termina centralizandose porque es su puesto, pero lo termina colocando a Pastrán porque tiene mayor recorrido defensivo, en ese sentido le ayuda más en la recuperación que Aquino”, parte indicando Barticciotto.

En esa misma línea, el ‘Barti’ indica que Aquino hoy es uno de los pocos jugadores diferenciales que tiene Colo Colo dentro de su plantel y que debería tener más opciones para poder reencontrarse con su gran nivel que lo hizo brillar en Argentina.

Barticciotto espera un renacer de Aquino | Foto: Photosport

“Aquino es un jugador que tiene la cancha en su cabeza, que busca a los delanteros y que tiene talento, ¿le hace falta demostrarlo más? sin duda, pero es un jugador talentoso”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Barticciotto dejó más que claro que Claudio Aquino sigue siendo un jugador importante en Colo Colo y que Fernando Ortiz debe decidirse en poder darle el respaldo para que logre consolidarse en el equipo titular.

“Colo Colo a veces lo necesita para las pelotas paradas, a veces puede ser un arma importante, pero no siempre. Pero tiene que decidirse el técnico, pero yo creo que Aquino en este equipo debería jugar”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Barticciotto explicó en Radio Cooperativa que Pastrán juega por sobre Claudio Aquino .

explicó en que juega por sobre . Fernando Ortiz prefiere a Pastrán por su mayor recorrido defensivo en comparación con Aquino .

prefiere a por su mayor recorrido defensivo en comparación con . Marcelo Barticciotto afirmó que Claudio Aquino debería ser titular en el equipo de Colo Colo.