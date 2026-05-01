“Va a depender de él”: Marcelo Barticciotto y su importante desafío a este jugador en Colo Colo

Colo Colo tiene toda la mente puesta en lo que es su duelo pendiente dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido, con el gran objetivo de sumar una victoria para quedarse como único líder del fútbol chileno.

Pensando en los próximos desafíos del ‘Popular’, el ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y se refirió a lo que es la titularidad del joven portero Gabriel Maureira, quien hoy tiene su gran oportunidad para consolidarse en la portería del equipo de Fernando Ortiz.

“Le quedan cinco partidos, le quedan los partidos de Copa de La Liga y los cinco duelos de la primera rueda, yo creo que ahí se hará una evaluación de él (Maureira)”, parte señalando Barticciotto.

Sobre si Maureira debería quedarse como el primer arquero de Colo Colo mientras se recupera Fernando de Paul de su operación, el ‘Barti’ fue muy enfático en este punto e indicó que Maureira se jugará el todo por el todo en estos partidos del primer semestre.

Barticciotto y su mensaje a Maureira | Foto: Photosport

“Va a depender de Maureira, va a depender de él, le llegó la oportunidad y a veces la mala suerte de uno, es la buena suerte de otro en el fútbol, lamentablemente”, declaró.

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Concluyendo, Barticciotto pone todo en manos de Gabriel Maureira, en la que mediante sus próximas actuaciones él podrá dar a entender si está apto para poder quedarse con el arco de Colo Colo a temprana edad y buscar su anhelada consolidación.

“La va a tener que atesorar, agarrar fuerte y firme y tratar de rendir, el otro día dentro de todo me parece que tuvo más buenas que malas, hizo un buen partido y era difícil jugar un partido así y lo sorteó de buena forma, de forma positiva”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

enfrentará a Coquimbo Unido en el por la Liga de Primera. El portero Gabriel Maureira será titular bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz .

será titular bajo la dirección técnica de . Marcelo Barticciotto evaluará el desempeño de Maureira durante los próximos cinco partidos del semestre.