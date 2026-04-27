Colo Colo logró sumar una importante victoria en condición de visitante tras vencer por 2-1 a Universidad de Concepción, resultado que le permite sumar tres puntos claves para seguir firme en la lucha por la punta de la tabla de posiciones del fútbol chileno.

Tras lo que fue este duelo, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto comentó en Radio Cooperativa lo que fue este partido, en el que destacó de gran forma lo que fue el estreno oficial del portero Gabriel Maureira, a quien lo eligió como la gran figura del triunfo de Colo Colo.

“Lo positivo de Colo Colo es el triunfo y es el tema de Maureira, no es menor la incorporación del chico de 19 años en su debut, en un partido complejo y de visitante, donde tomó buenas resoluciones, donde quizás tuvo algunas fallas normales, que la mayoría de los porteros pueden cometer”, parte señalando Barticcciotto.

Agregando, el ‘Barti’ indicó que lo más importante de este debut para Maureira fue la personalidad que mostró dentro del campo de juego, en la que se vio con confianza para estar bajo el arco y destacó además del respaldo que le dieron sus compañeros.

Barticciotto destacó a Maureira | FOTO: Photosport

“Tuvo un par de salidas con los pies o un par de rebotes que dio, pero después se lo vio seguro, se lo vio con personalidad y los compañeros se lo hicieron saber también”, declara.

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Concluyendo, Barticciotto sabe que este desafío para Gabriel Maureira no fue para nada fácil, pero mostró que tiene la chapa para poder defender el arco de Colo Colo, en la que espera que se pueda ir consolidando con el correr de los próximos partidos.

“La asumió bien la responsabilidad, yo creo que tuvo más buenas que malas, tuvo personalidad y carácter, no es fácil ponerse bajo los tres palos del arco de Colo Colo, había mucha expectativa en él, es joven. tuvo el apoyo de sus compañeros, para mí fue la figura. Arrancó bien, fue agarrando confianza y la primera que tuvo, la resolvió de buena forma, hizo un buen partido”, cerró.

En Síntesis

Gabriel Maureira , portero de 19 años, debutó como titular en el triunfo de Colo Colo .

, portero de 19 años, debutó como titular en el triunfo de . Marcelo Barticciotto eligió a Gabriel Maureira como la figura del partido en Radio Cooperativa .

eligió a como la figura del partido en . Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción como visitante para seguir líder del torneo.