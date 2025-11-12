Una gran polémica se ha instaurado en los últimos días dentro del fútbol chileno y todo esto tras lo que fueron las palabras del volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, en la que declaró que la mejor institución del país es Universidad Católica.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo”, fue lo que expresó el jugador del ‘Cacique’.

Estas palabras sin duda que no han pasado para nada desapercibidas dentro de nuestro medio futbolístico, en donde hay gente que avala los dichos del volante ‘Albo’, como también hay otros que no están de acuerdo con sus palabras.

Barticciotto le responde con todo a Pavez

En las últimas horas el ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto comentó lo que fue esta situación en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que no se mostró para nada de acuerdo con los dichos del capitán ‘Albo’

Pavez en la polémica por sus dichos | Foto: Photosport

“Yo creo que Católica es una institución modelo, que es una institución que trabaja bien y es un ejemplo para los demás clubes, pero a mí me parece que la institución más grande tiene que ser en la que está uno”, declara.

Concluyendo, Barticciotto dejó más que claro que para él la institución más importante del fútbol chileno es Colo Colo en todos los sentidos posibles que puedan existir.

“La gente que está en la U dirá que es la U. Mi pensamiento es que la institución más grande del país es Colo Colo, en todo sentido, para mí la mejor”, cerró.

