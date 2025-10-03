Colo Colo se encuentra en el receso por el Mundial Sub 20 y entrena pensando en la reanudación de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique tiene como gran objetivo meterse en una copa internacional la próxima temporada.

En el Estadio Monumental, además, empiezan a mirar de reojo el Mercado de Fichajes y en esa línea ya está sonando Jorge Espejo como un potencial reemplazo de Mauricio Isla, quien no seguiría el próximo año en los albos.

Uno que supo ganar 15 títulos como jugador del Cacique es Marcelo Ramírez, ex portero quien conversó con Bolavip Chile y detectó la principal necesidad alba en el mercado: “No sabría decir nombres, pero claro que Colo Colo necesita laterales. Un central también, ya que es donde ha mostrado más falencias deportivas”, dijo.

Mauricio Isla dejaría Colo Colo. | Foto: Photosport

“Pensando en el 2026 hay que aceitar bien esa parte y en realidad todas, porque no ha sido un buen año y en la parte ofensiva hemos tenido pocas variantes”, complementó sobre el nefasto año que ha tenido el cuadro popular.

Eso sí, Ramírez es optimista: “En esta última parte con Fernando Ortiz creo que él va darle funcionamiento al equipo y pondrá a los jugadores donde tengan que ir y por rendimiento. Vamos a tener una mejor impresión de los que pueden ser opción para el próximo año y cuáles definitivamente no”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que en el Estadio Monumental tendrán que sacar lecciones después de un año para el olvido donde está peligrando la presencia internacional para el 2026.

El próximo partido oficial de Colo Colo

Colo Colo volverá a ver actividad de manera oficial el domingo 19 de octubre a las 12:30 de la tarde, día y hora en donde deberá visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata y sin la presencia de hinchas visitantes.