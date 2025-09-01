Colo Colo logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera tras imponerse ante la Universidad de Chile por 1-0 en el Estadio Monumental en la edición 198° del Superclásico de nuestro país.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para desmenuzar el triunfo ‘Albo’, en la que señaló que todo cambió tras la expulsión de Franco Calderón.

“Cambia todo después de la expulsión de Calderón, pero es ahí cuando entra Aquino, el otro día lo hablábamos, Aquino tenía que estar, a pesar del rendimiento que tenga, es un jugador diferente y con un jugador menos, perdió mucho, la U estaba jugando bien y cambia todo el partido con la expulsión”, parte señalando Vega.

Para el ‘Toby’, una de las grandes figuras y claves de este duelo fue el ingreso de Claudio Aquino, de quien señala que es un jugador que no pude no estar dentro del equipo, ya que con su calidad, es una pieza que puede ser clave para Colo Colo.

Vidal recibe la crítica de Vega | Foto: Photosport

“Lo de Aquino es muy importante, con muy poco, no con el rendimiento del principio, hace una diferencia. Cambió todo con Aquino en cancha y con Marchant”, remarca.

Vega sin filtro contra Vidal

Finalmente, Vega no tuvo pelos en la lengua para criticar lo que fue el desempeño de Arturo Vidal en este partido, en la que a pesar de la victoria, lo destrozó por su rendimiento y declaró que hoy en día, no está para ser titular en Colo Colo.

“Hoy Vidal no está para ser titular y lo digo de verdad, yo con el respeto y cariño que le tengo, me parece que Aquino es diferente y un Vidal que es un jugador que no te ayuda y no te aporta en nada hoy, esa es la verdad. Aquino ahí hace diferencias y puede ir por más, sin tener miedo a sacar jugadores importantes”, cerró.