Lautaro Pastrán está a un paso de transformarse en nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. El extremo argentino arribó durante la mañana de este martes a Santiago y se convertirá en la quinta incorporación del Cacique en este mercado de pases, tras las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

El futbolista aterrizó cerca de las 13:00 horas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fue abordado por los medios antes de dirigirse a Macul para cumplir con los trámites previos a su presentación oficial. Su llegada genera expectativas en el cuerpo técnico, considerando que arriba para cubrir una zona sensible del equipo tras las lesiones de Cristián Zavala y Marcos Bolados.

Apenas puso pie en suelo chileno, Pastrán entregó sus primeras sensaciones y dejó en evidencia su entusiasmo por este nuevo desafío: “Feliz de volver a Chile, muy agradecido. Aún no puedo decir nada, pronto sabremos”, comentó el ex Everton, con una sonrisa que reflejaba su optimismo por esta etapa que comienza.

El atacante también tuvo palabras de cercanía con el país, donde ya tuvo un paso anterior, y valoró el cariño que siempre ha recibido: “Estoy muy contento, Chile me queda bien”, expresó, dando a entender que su adaptación no debería ser un problema en caso de concretarse su incorporación al Popular.

Pastrán viene de disputar la última temporada en Liga de Quito, donde jugó a préstamo desde Belgrano de Córdoba. Su experiencia internacional y su capacidad para desempeñarse por las bandas son aspectos que seducen en el Monumental, especialmente en un contexto donde el equipo necesita variantes ofensivas con urgencia.

Si todo avanza según lo previsto, el jugador será presentado oficialmente en las próximas horas en Macul y se pondrá a disposición del cuerpo técnico, con la ilusión de ganarse un lugar y aportar soluciones en un Colo Colo que sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes.

