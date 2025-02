Colo Colo, al igual que el resto de los equipos del Campeonato Nacional 2025, deberá cumplir con los minutos Sub 21 en un tema que el año pasado puso en aprietos a Jorge Almirón y su cuerpo técnico que cumplieron la norma en el último partido.

Este año hay menos candidatos, toda vez que Lucas Soto dejó de ser elegible para la categoría. ¿Los principales apuntados? Leandro Hernández y Francisco Marchant, quien este año ya ha visto un par de minutos y citaciones.

Fueron precisamente estos dos jugadores quien Manuel de Tezanos cree que todavía no están ‘listos’: “A mí me parece que, en este caso, creo que el tema del minutaje termina perjudicando la formación del jugador”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

De Tezanos cree que Marchant y Hernández no están para pelear puesto en Colo Colo. | Foto: Photosport

Bajo esa misma línea, el periodista y conductor del programa apunta que “Leandro Hernández, Francisco Marchant no están preparados para pelear un puesto de titular en Colo Colo, al menos lo que yo he visto hasta ahora”.

“Los van a tener que utilizar y si no andan bien o no funcionan, les van a caer a ellos. Yo me acuerdo perfecto un partido que Carlo Villanueva jugó muy mal, perdió 5 pelotas seguidas y el estadio murmuraba”, complementó.

Lo cierto es que el Cacique este año tratará de no sufrir como lo hizo en el 2024 y espera que los minutos Sub 21 se puedan cumplir con normalidad y con jugadores que trasciendan y aporten dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Los albos saltarán a la cancha del Estadio Monumental el próximo lunes 24 de febrero a las 8 de la noche, día y hora donde deberán medirse con O’Higgins de Rancagua por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025.