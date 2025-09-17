El debut de Fernando Ortiz en Colo Colo fue para el olvido, toda vez que el ‘Tano’ se estrenó en la banca del Cacique con una apabullante derrota ante Universidad de Chile por 0-3 en la Supercopa disputada en el Estadio Santa Laura.

Uno que no quedó conforme con lo mostrado por los albos y el debut de Ortiz fue Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego quien, en diálogo con Bolavip Chile, le puso la soga al cuello al DT y a buena parte del plantel.

Ortiz debutó humillado en Colo Colo. | Foto: Photosport

Los primeros dardos de Coke fueron para el ‘Tano’ Ortiz: “Yo creo que él se tiene que dar cuenta del primer diagnóstico: necesita ritmo en el mediocampo y no hizo ese cambio, porque mantuvo a Pavez”, dijo.

“Tiene una cantidad de problemas brutales Colo Colo, pero Ortiz aceptó cláusula de salida en diciembre, ¿y quién se va hacer cargo en caso de que le vaya mal?”, complementó sobre el futuro del DT y la cláusula de poder terminar el contrato si no se clasifica a copas internacionales.

Hevia reitera su postura de que hay muchos jugadores que no tienen absolutamente nada que hacer en Colo Colo: “Este equipo hay que hacerlo de nuevo, se tienen que ir 8 al menos. Colo Colo siempre está siendo reactivo y no proactivo”, remató.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2025 el viernes 26 de septiembre cuando, a partir de las 7 de la tarde, tenga que recibir a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.