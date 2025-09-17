Colo Colo vive hoy en día un momento bastante complicado dentro de este 2025, en la que los ‘Albos’ recibieron un duro mazazo tras lo que fue la caída en la final de la Supercopa, en la que cayeron por 3-0 ante la Universidad de Chile.

En este partido, el equipo que comanda Fernando Ortiz se vio bastante inferior a su clásico rival, algo que sin duda no dejó una grato sabor de boca pensando en lo que resta de temporada, en la que el ‘Cacique’ debe pelear con todo por un cupo a competencia internacionales para el 2025.

Sobre esto, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y comentó sobre el presente de Colo Colo, en la que avisa desde ya que a este equipo no solo le hace falta un buen trabajo desde lo físico, si no que también en lo mental.

“Dentro de esta búsqueda del entrenador de un funcionamiento, un esquema o un sistema, hay algo en que Colo Colo necesita algo desde lo psicológico”, declara.

Ortiz busca hacer mejorar a Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Jara hace el urgente llamado para un nuevo refuerzo para Colo Colo en este ciclo que encabeza Fernando Ortiz, en la que pide que los ‘Albos’ puedan trabajar con un psicólogo para ayudar al plantel en este cierre de temporada.

“Necesita un psicólogo que empiece a trabajar, porque hay momentos anímicos que el jugador hoy en día yo creo y me pongo en el caso de los jugadores de Colo Colo, yo lo único que quiero es que termine el año”, cerró.