En Colo Colo tienen dos grandes bajas para lo que será la Supercopa de este fin de semana ante Universidad de Chile y también para el cierre de la temporada 2025.

Se trata del lateral derecho Óscar Opazo y el extremo Alexander Oroz, que si bien no son titulares indiscutidos, le reducen las opciones al nueov entrenador Fernando Ortiz.

El Torta entró a pabellón el miércoles por una meniscopatía interna en la rodilla izquierda y su periodo de recuperación es entre 2 y 3 meses, según informaron desde el club.

Mientras que el extremo de 22 años lleva más de un mes fuera por un desgarro en el isquiotibial, incluso tuvo que ser intervenido por un especialista español que se encontraba en Chile.

Se trata del catalán Jorde Puigdellivol que trabaja en Barcelona y que estuvo a cargo de esta cirugía, que esperan que sea definitiva para frenar con las lesiones musculares del Flecha.

De esta forma ambos están descartados para la Supercopa y tampoco volverían a jugar en lo que resta de la Liga de Primera.

Alexander Oroz es una de las bajas de Colo Colo. (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.