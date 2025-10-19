La dolorosa derrota de Colo Colo por 1-0 en su visita al líder Coquimbo Unido no solo dejó al equipo de Fernando Ortiz sumido en una crisis futbolística, sino que también desató la furia de sus hinchas en redes sociales. Y esta vez, el principal apuntado no fue un jugador del Cacique, sino uno del equipo rival: Cristián Zavala.

El contexto del extremo es la clave de la polémica: Zavala está actualmente a préstamo en Coquimbo Unido, pero su pase todavía pertenece al cuadro de Macul. Esta situación, conocida popularmente como la “ley del ex”, siempre genera tensión, pero hoy estalló.

Los fanáticos albos, frustrados por el resultado, sintieron que Zavala jugó “el partido de su vida” precisamente contra el club dueño de su carta. El delantero fue una de las figuras del encuentro, mostrando una intensidad y un despliegue por la banda que, según los hinchas, rara vez exhibió cuando vistió la camiseta del Cacique en el Estadio Monumental.

Las reacciones de los hinchas de Colo Colo contra Cristián Zavala

Las redes sociales, especialmente X (ex Twitter), se llenaron de mensajes contra el jugador, acusándolo de “morder la mano que le da de comer” y de “celebrar” la victoria del “Pirata” con demasiado entusiasmo.

La molestia fue tal, que muchos le “declararon la guerra” y sentenciaron su futuro en el club.

Cristián Zavala fue una de las figuras de los Piratas ante el Cacique | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Frases como “Ojalá vuelva y lo tienen que esperar con la carta de rescisión”, “Jugador de equipo chico” y “Que no se le ocurra volver al Monumental”, fueron la tónica de las reacciones.

Los comentarios en contra de Cristián Zavala: