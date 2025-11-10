Durante este fin de semana en Colo Colo se generó un importante debate tras lo que fueron los polémicos dichos de su capitán, Esteban Pavez en una entrevista al SIFUP, en la que el volante ‘Albo’ destacó de sobremanera a la Universidad Católica, palabras que no cayeron para nada bien en el ‘Cacique’.

“Tenemos que ser realistas. Para mí la mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir, pero el mejor equipo y más grande de Chile es Colo Colo”, fue lo que señaló el jugador ‘Albo’.

Estos polémicos dichos rápidamente comenzaron a ser tema dentro del medio futbolístico, en la que tanto el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa como el atacante, Javier Correa, también tuvieron su opinión a este pensamiento de Pavez tras el triunfo ante la Unión Española.

Yáñez responde a los dichos de Pavez

En esta jornada, el histórico ex jugador ‘Albo’, Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura para referirse a estos dichos de Esteban Pavez, los que no compartió de ninguna forma.

Los dichos de Pavez siguen generando polémica | Foto: Photosport

“Yo lo interpreto como que es el toque de gracia para abandonar Colo Colo, esto ya lo había dicho tiempo atrás y ahora lo repite y ahí me parece que se equivoca, tú lo puedes pensar, pero hay cosas que en la vida no las puedes decir y menos en el fútbol”, declara.

Agregando, el ‘Pato’ lanzó “además, considero que Colo Colo es la institución más grande, él tratando de desmenuzar lo que dijo, en el plano de infraestructura y lo que tiene, no sé de dónde saca aquello para establecerlo como una realidad para él”.

Concluyendo, Yáñez volvió a dejar en claro que Colo Colo no tiene competencia dentro de Chile y que es la institución más grande del fútbol chileno y que estos dichos de Pavez fueron más que nada para demostrar el descontento del jugador por su presente en el club.

“Le taparon la boca todos los compañeros, hablan de que Colo Colo es la institución más grande de Chile y yo estoy en esa, para mí Colo Colo es la institución más grande y esta pasada habla de la molestia y calentura que tiene”, cerró.

