Colo Colo volvió a ganar y sumó tres valiosos puntos esta tarde ante Unión Española en Santa Laura. Los goles del ‘Cacique’ fueron obra de Javier Correa y Tomás Alarcón, mientras que Pablo Aránguiz fue el autor del descuento de los hispanos.

Tras esta victoria, los Albos recortaron distancias con quienes busca darle caza en la zona de clasificación a copas internacionales, por lo que comienzan a entusiasmarse con meterse en Copa Sudamericana en la recta final de la Liga de Primera 2025.

Previo al encuentro, esta jornada el volante Esteban Pavez hizo noticia tras declarar lo siguiente: “Tenemos que ser realistas. Para mí la mejor institución del país es Universidad Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir, pero el mejor equipo y más grande de Chile es Colo Colo“, dijo al podcast del Sifup.

Esteban Pavez aseguró que la UC es la institución más grande de Chile y sacó ronchas en Colo Colo (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Sin embargo, dichas declaraciones no cayeron muy bien en la interna colocolina, siendo el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien discrepó respecto de las declaraciones del ‘Huesi’.

Aníbal Mosa le responde con todo a Esteban Pavez

Luego del triunfo en Independencia, el mandamás del ‘Cacique’ enfrentó a los medios y fue consultado precisamente por las declaraciones del capitán: “No las comparto. La institución más grande de Chile es Colo Colo”, dijo tajante.

A su vez, mencionó las razones por las que el Popular es el la institución más grande del país según su criterio: “Futbolísticamente, socialmente, por trofeos, por hinchada. Porque las instituciones quién las hace, las personas. Colo Colo tiene diez millones de hinchas…“, remató.

