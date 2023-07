Sin quererlo, Pablo Solari dejó en claro la diferencia de nivel entre el fútbol argentino y el fútbol chileno. El Pibe confesó que dio un gran salto con su llegada a River Plate desde Colo Colo. En ese aspecto puntualizó en la forma de trabajar para poder ser importante en el equipo que dirige Martín Demichelis.

“Apenas llegué a River era alguien que jugaba a la pelota nomás. No era muy profesional que digamos, porque no le daba tanta importancia a muchos factores que hoy en día le doy, ya sea tanto en la alimentación como en el entrenamiento en mi casa”, señaló el delantero en diálogo con ESPN.

El delantero se refirió a cómo mejoró en la forma de alimentarse: “Me alimento de gran manera, aprendí a comer por así decirlo. Creo que mejoré un montón me siento mucho mejor, más cómodo con mi cuerpo, que eso me lo fue dando todo esto que vengo diciendo”.

“Es la verdad”, con estas palabras, Patricio Yáñez respaldó lo que expresó el futbolista argentino de 22 años y fue muy crítico con el balompié nacional. “Acá comía, no se alimentaba”, señaló en Deportes en Agricultura.

Pablo Solari reveló que dio un gran salto en la alimentación y forma de entrenarse desde su llegada a River Plate (Foto: Getty)

El mundialista de España 1982 recordó declaraciones de otro jugador que cruzó la cordillera. “Acá parecen no darse cuenta. Todos los que van a Argentina, el otro día Thomas Galdames, dijo que seria un tremendo retroceso volver a cualquier equipo del fútbol chileno”.

En ese aspecto se refirió a que en Chile no se cuida el tema de la alimentación. “Acá parece que no les importa, comen, acá le meten el tocomple y la hamburguesa”.