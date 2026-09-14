Colo Colo volvió a tropezar dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz no pudieron hacerse respetar en casa y terminaron igualando a un tanto ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este duelo, el ex jugador de ‘Popular’, Patricio Yáñez ocupó su espacio en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura para hablar del rendimiento de Colo Colo en este duelo, en la que cree que el equipo tuvo pánico escénico después de lo que fue la jornada especial a Mirko Jozic

“No fue un buen partido de Colo Colo en el día de ayer, yo no sé si les pesó el ambiente que había en el estadio”, comenzó señalando Yáñez.

Agregando a esto, el ‘Pato’ vio a un Colo Colo bastante errático, en la que si bien manejó el balón, se vio muy impreciso en el tramo final de la cancha, en donde tuvo poca efectividad de cara a la portería rival.

Yáñez habló del empate de Colo Colo | Foto: Photosport

“Carente de profundidad y de ideas en el último tramo de la cancha, dejando de lado lo que es la posición, que siempre le pertenece a Colo Colo, pero se vio sin ideas”, declaró.

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Finalizando, Yáñez dejó un importante mensaje a todo el plantel de Colo Colo, en la que si bien sabe que tiene una gran ventaja con sus perseguidores en la lucha por el título, el equipo no puede entrar en relajos y debe retomar su buen nivel para asegurar el título.

“Pastrán bajo y Hernández bajo, el resto fue búsqueda incesante, pero sin ideas y claridad. Uno espera que los futbolistas sean lo suficientemente serios en ese sentido para entender que los relajos no se dan, pese a la diferencia que mantiene Colo Colo con la U y Católica”, cerró.