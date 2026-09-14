El Cacique se quitó de encima el empate del domingo contra Deportes Concepción y este lunes aparecieron todos los goles.

Este lunes el plantel de Colo Colo no tuvo descanso luego del empate 1-1 con Deportes Concepción del domingo por la tarde, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

El entrenador Fernando Ortiz citó a sus jugadores a las 09:30 horas para disputar un partido amistoso a puertas cerradas contra Santiago Wanderers Sub 20, equipo que se alista para la Copa Intercontinental contra el Real Madrid.

Por el lado del cuadro popular, el técnico argentino mandó a la cancha a los jugadores que sumaron menos minutos ante el León de Collao, más los suplentes y los que no fueron citados.

Entre ellos también estuvieron los que estaban suspendidos, como Arturo Vidal y Javier Correa, que ayer también llegaron al Estadio Monumental para alentar a sus compañeros.

Javier Correa jugó y anotó frente a Santiago Wanderers Sub 20. (Foto: Colo Colo)

Finalmente, los pupilos de Ortiz golearon por 4-2 a los juveniles Caturros, con un doblete de Marcos Bolados, una conquista de Correa y un tanto del juvenil Gedeón Díaz.

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El arquero titular de esta mañana fue Eduardo Villanueva y también jugaron Matías Fernández, Tomás Alarcón y Francisco Marchant. Los dos últimos habían ingresado en el segundo tiempo contra el Conce.

Santiago Wanderers viaja a España

Por el lado de Santiago Wanderers, ahora deberán viajar a España para enfrentar al Real Madrid por la Copa Intercontinetal Sub 20, donde medirán fuerzas los campeones de la Copa Libertadores Sub 20 y la UEFA Youth League.

Esta final se disputará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu. En Chile se podrá ver a través de TNT Sports Premium y HBO Max.