Patricio Yáñez destruye a este jugador de la Universidad de Chile: “La U le queda grande”

El ex futbolista, Patricio Yáñez destruyó sin asco a este jugador de la Universidad de Chile por su nivel.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota dentro del torneo nacional, en donde los dirigidos por Fernando Gago perdieron por 2-1 ante Universidad de Concepción, resultado que enciende las alarmas en los ‘Azules’.

El conjunto ‘Laico’ sumó su segunda derrota de forma consecutiva en la Liga de Primera, resultado que lo hace peligrar con su gran objetivo de poder quedarse con el Chile 2.

En el duelo ante el ‘Campanil, varios jugadores de la Universidad de Chile mostraron un nivel futbolístico bastante bajo y uno de los más criticados por el hincha azul fue el defensor venezolano, Bianneider Tamayo.

Sobre esto, el ex futbolista, Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a lo que fue el rendimiento del defensor azul, a quien lo destruyó con sus comentarios, indicando que no tiene el nivel para vestir la camiseta de la U.

Yáñez le cayó con todo a Tamayo | Foto: Photosport

“La U le queda grande a Tamayo, está para otro equipo sin exigencias, pero no está para la exigencia de la U”, remarcó.

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Ahora, Bianneider Tamayo y la Universidad de Chile buscarán remecer lo que fue esta actuación para el olvido ante la Universidad de Concepción y pondrán el foco en su próximo compromiso ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

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