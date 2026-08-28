Patricio Yáñez proyecta la salida de esta figura de Colo Colo: “Cada vez más lejano”

El comentarista deportivo abordó el estreno de Vozinha. No cree que dure mucho jugando en el Estadio Monumental.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el siguiente mercado de fichajes. El cuadro albo debe elevar la calidad de su plantel para sus aspiraciones internacionales y ello fue analizado por Patricio Yáñez.

¿Qué dijo? El comentarista deportivo abordó el futuro de una de las figuras que más eco ha generado desde su arribo: ese es el caso de Vozinha. Para el retirado atacante, el portero tiene fecha de salida en Macul.

A través de los micrófonos de Radio Agricultura, el emblemático seleccionado chileno adelantó el adiós del arquero caboverdiano. Es que para él, no hay posibilidad de que se ejecute la cláusula para renovar su contrato.

Tras su estreno contra Unión Española, lanzó: “No fue un partido para evaluarlo. Al menos, sería injusto si digo que jugó bien o mal (…) Me pareció que no es evaluable lo que hizo”.

Sobre la misma línea, agregó: “Tengo la impresión de que esto de renovarlo cada vez está más lejano. Tendría que jugar la mitad de los partidos en los que estuviese habilitado”.

Patricio Yáñez vaticina el adiós de Vozinha en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez sentencia el futuro de Vozinha en Colo Colo

Finalmente, el recordado delantero ahondó en su reflexión y proyectó la inminente partida. El guardavallas está contratado hasta el 31 de diciembre y puede continuar si disputa el 50% de los duelos en los que está habilitado.

“Creo que no va a suceder. Ya se vivió el tema Vozinha, en un momento determinado causó interés“, cerró Pato Yáñez.