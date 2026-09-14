En Colo Colo podrán disfrutar de las Fiestas Patrias con total tranquilidad, para luego retomar los trabajos de cara a la Copa Chile.

Llegaron las Fiestas Patrias y en Colo Colo podrán disfrutar con tranquilidad de esta festividad nacional, aprovechando el receso en la Liga de Primera 2026, donde siguen siendo los líderes indiscutidos pese al empate 1-1 del domingo ante Deportes Concepción.

El entrenador Fernando Ortiz le dará cuatro días libres al plantel para que puedan compartir con sus familias, viajar o lo que tengan planeado para estas fechas, y así recargar energías de cara a la recta final de la temporada.

Pero antes de estas ‘mini vacaciones’, el técnico argentino exigirá a sus dirigidos. Primero con el partido amistoso de este lunes por la mañana contra Santiago Wanderers Sub 20, que servirá de preparación para los Caturros de cara a la Copa Intercontinetal contra el Real Madrid, a disputarse el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

Este encuentro será a puertas cerradas en el Estadio Monumental, donde la citación era a las 09:30 horas y por el lado del cuadro popular iban a jugar los futbolistas que sumaron pocos minutos ayer ante el León de Collao, más los suplentes y quienes no fueron citados.

Mientras que el martes 15 de septiembre los albos tendrán su último entrenamiento antes de quedar liberados previo al inicio de las Fiestas Patrias.

Desde el miércoles 16 al sábado 19 de septiembre, los punteros del torneo tendrán descanso, volviendo a los trabajos el domingo 20.

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Cabe recordar que Colo Colo vuelve a la competencia la próxima semana, cuando enfrente a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Fernando Ortiz le dará cuatro días de descanso a sus pupilos en estas Fiestas Patrias. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La ida se disputará el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional y la vuelta el viernes 25 a las 20:00 en el mismo reducto.

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Consignar que ni Audax ni Colo Colo disponen de sus estadios para esta llave. El Bicentenario de La Florida está reservado para el concierto de Robbie Williams y el Monumental albergará el show de Romeo Santos y Prince Royce.

En síntesis