Patricio Yáñez pide la continuidad de esta figura de Colo Colo: “Ha tenido respuesta”

El comentarista deportivo abordó la situación de Lautaro Pastrán, que está a préstamo con opción de compra desde Belgrano de Córdoba.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el siguiente mercado de fichajes. Una de ellas, definir si ejecutará la adquisición de una de las figuras más destacadas del segundo semestre: Patricio Yáñez quiere su permanencia.

¿De quién se trata? En los micrófonos de Radio Agricultura, el comentarista deportivo analizó el futuro de Lautaro Pastrán. Su préstamo concluye a fines de temporada y el elenco albo tiene la opción de comprarlo.

Para el retirado mundialista, Blanco y Negro debe poner sobre la mesa lo que exige Belgrano de Córdoba para quedarse con él. Ha sido una pieza fundamental sobre el cierre de esta campaña.

“Tienen que renovarle, cuesta un millón de dólares. Llegó para suplir, en gran medida y ha tenido respuesta, a Claudio Aquino, que ha sido un fracaso para el jugador y la inversión de Colo Colo“, expresó.

“A esta altura, él también podría tener su oportunidad a nivel selección. Los portones de Juan Pinto Durán están abiertos de par en par. Cualquiera llega y hablo en general, no digo que no tengan méritos“, agregó.

Lautaro Pastrán es figura en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Patricio Yáñez quiere a Lautaro Pastrán en Colo Colo

Finalmente, el referente del conjunto popular profundizó en su llamado a Nicolás Córdova: el futbolista de 24 años reúne todas las condiciones para representar al país en este proceso.

“Tampoco es un jugador de 20 años, pero tampoco es viejo entre comillas (…) Me parece que va a estar dentro de las prioridades que va a tener Fernando Ortiz si renueva en Colo Colo. Si me preguntas, yo invierto“, cerró.