¿Por qué se llama ‘Vozinha’? El origen del apodo del bombástico refuerzo de Colo Colo

El arquero de 40 años marcó a fuego la tremenda e inolvidable campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026, y ahora será nuevo refuerzo de Colo Colo.

Colo Colo dio uno de los grandes golpes del mercado de fichajes al asegurar la incorporación de Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde que deslumbró en el Mundial 2026 y fue elegido en el once ideal de la FIFA tras su brillante actuación. A sus 40 años, el guardameta llegará al Estadio Monumental luego de convertirse en una de las grandes revelaciones en la cita planetaria.

Aunque la aventura de Cabo Verde terminó en los octavos de final tras caer frente a Argentina, Vozinha fue una de las figuras de la histórica campaña de los “Tiburones Azules”. Sus actuaciones bajo los tres palos y su carisma lo transformaron en uno de los futbolistas más queridos del certamen, ganándose el reconocimiento de hinchas y comentaristas.

¿Por qué se llama ‘Vozinha’?

Detrás de su popular apodo hay una emotiva historia familiar. Su verdadero nombre es Josimar Dias, pero desde pequeño todos lo conocen como “Vozinha”, un sobrenombre que nació en la isla de São Vicente y que está estrechamente ligado a sus abuelos, quienes estuvieron a cargo de su crianza.

HOUSTON, TEXAS – JUNE 26: Vozinha #1 of Cabo Verde warms up before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Cabo Verde and Saudi Arabia at Houston Stadium on June 26, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

“El origen de mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre era militar y mi madre siempre tuvo que trabajar. Así que siempre crecí con mis abuelos”, reveló el arquero en una entrevista con la FIFA.

La emoción volvió a invadirlo tras el histórico debut mundialista de Cabo Verde, cuando su selección sorprendió al empatar con España. En medio de la celebración, Vozinha rompió en llanto al recordar a sus abuelos. “He llorado porque crecí con mis abuelos y, desgraciadamente, no han podido estar aquí hoy”, confesó.

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Su trayectoria también está marcada por la perseverancia. Debutó como futbolista profesional recién a los 25 años y, tras finalizar su contrato con el Grupo Desportivo de Chaves de la segunda división portuguesa, llegó al Mundial 2026 en busca de una última oportunidad para seguir compitiendo. Lo que parecía ser el epílogo de su carrera terminó convirtiéndose en el mayor logro de su vida deportiva y ahora tendrá un nuevo desafío como refuerzo de Colo Colo.