El arquero caboverdiano no podrá ocupar el dorsal número 1 en Colo Colo, pero hay otros disponibles que también ha usado antes en su carrera.

Mientras que en Colo Colo esperan por el arribo del arquero Vozinha, que ha sido el gran golpe al mercado de fichajes a nivel nacional e internacional, nace la pregunta: ¿qué camiseta podrá usar en el Cacique?

El capitán de la Selección de Cabo Verde viene de usar el dorsal ‘1’ en el Mundial 2026, el mismo que portó en su último club, el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Este número no lo podrá ocupar este segundo semestre en el Estadio Monumental, pues lo tiene Fernando De Paul desde que se fue Brayan Cortés.

Otros dorsales que comunmente usan los arqueros también están pedidos, como el ’12’ de Eduardo Villanueva, la ’25’ de Gabriel Maureira y el juvenil Santiago Tapia tiene la ’41’.

Pero esto no sería una complicación para Vozinha, pues no siempre ha llevado la ‘1’ en su espalda, incluso en otras oportunidades se ha decidido por dorsales menos ortodoxos.

Los otros dorsales que ha ocupado Vozinha

Es ahí donde podría hacer un guiño a la historia de Colo Colo, ya que en la temporada 2022-2023 eligió la camiseta número ’91’ en el AS Trenčín de Eslovaquia.

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Esto obviamente hace recordar a los fanáticos colocolinos la obtención de la Copa Libertadores en 1991, el hito más importante en los 101 años del club.

Además, el segundo dorsal más recurrente del caboverdiano es el ’86’, que hace refrencia a su año de nacimiento. Este lo ha usado en el Gil Vicente FC de Portugal y también en el AS Trenčín.

Pero en Macul tiene hartas opciones más, incluso podría usar la ’35’, que es el título que está buscando Colo Colo esta temporada en la Liga de Primera, tal como lo hiciera Esteban Paredes en 2014 a la siga de la ’30’.

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Vozinha usando la camiseta número ’86’. (Foto: Instagram)

En síntesis