El nombre del meta de 40 años tendría conflictos con las normativas del fútbol chileno.

La llegada de Vozinha a Colo Colo sigue generando conversación incluso antes de su arribo a Chile. Y no solo por su impacto deportivo o mediático, sino por un detalle reglamentario que podría obligarlo a dejar de lado el nombre con el que se hizo famoso en el Mundial 2026.

El arquero caboverdiano, cuyo nombre real es Josimar Dias, utilizó “Vozinha” en su camiseta durante la Copa del Mundo, apodo que —según él mismo explicó— tiene un origen familiar ligado a su crianza con sus abuelos. Sin embargo, su uso en el fútbol chileno no está garantizado.

Las bases que complican el uso del apodo “Vozinha”

Las actuales bases de la Liga de Primera son claras y estrictas respecto a la identificación de los jugadores. El reglamento establece que: “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre”.

Vozinha aún no llega a Colo Colo y ya hay inconvenientes en torno a él. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Además, el mismo artículo 36 es aún más tajante al señalar que: “No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

Incluso, el incumplimiento de esta normativa puede traer consecuencias: “no cumplir con la denominación es motivo de sanción con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF”, según determine el Tribunal de Disciplina.

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La modificación de las bases que da esperanza a Colo Colo

Eso sí, no siempre fue así. En 2021, la ANFP modificó temporalmente las bases y permitió el uso de apodos, señalando que: “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno o el apodo del jugador en la parte superior de la espalda de la camiseta, no debiendo este exceder los 7 cm de altura”.

Aquella flexibilización permitió casos como Bruno Barticciotto usando “Bruno Barti”, o los recordados “Chelo” Cañete y “Pitu” Contreras en Universidad de Chile. Sin embargo, la normativa actual volvió a ser restrictiva.

Así, Colo Colo deberá resolver si gestiona una excepción o si, definitivamente, el arquero deberá jugar como “Dias”. Un detalle que parece menor, pero que en tiempos de marca personal y exposición global, puede hacer una gran diferencia.