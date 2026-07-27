Juan José Buscalia aprueba a este refuerzo para Universidad de Chile: “Es muy competitivo”

El periodista argentino le entregó el visto bueno a la incorporación de Thiago Cardozo a Universidad de Chile. Le gusta la idea.

Universidad de Chile tiene un nuevo rumor en el mercado de fichajes. Desde tierras argentinas aseguran que hay un portero que está en la mira del conjunto estudiantil: fue aprobado por Juan José Buscalia.

El rostro de la TV trasandina conversó con BOLAVIP Chile y se refirió al posible arribo de Thiago Cardozo a la escuadra universitaria. Según trascendió desde el otro lado de la cordillera, interesa en La Cisterna.

Y para el periodista, el guardavallas uruguayo tiene todas las condiciones para vestir la camiseta azul. Si bien no juega en uno de los clubes más reconocidos del vecino país, tiene presión de sobra cada fin de semana.

“Viene de ser campeón en el fútbol argentino. Es un arquero que en el último semestre demostró que es muy competitivo. No tiene tanta experiencia, pero logró lo más importante de su carrera“, comentó.

“Es un arquero rápido de piernas, tiene buenos reflejos y buena presencia. Si bien Belgrano no es de los grandes, acostumbra a jugar con 40 mil personas cada fin de semana“, agregó el comunicador.

Thiago Cardozo está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Soportará la presión de Universidad de Chile

Finalmente, Juanjo Buscalia advirtió que Belgrano de Córdoba tiene hinchada de sobra como para hacer un símil con el elenco laico. Por ello, Thiago Cardozo no debería tener problemas en representar al gigante chileno.

“No voy a entrar en comparaciones de qué equipo lleva más gente, pero si la U de Chile lleva 30 o 40 mil personas, estará a la altura de lo que ha hecho en toda su carrera. Está acostumbrado a un equipo con altísima repercusión”, cerró.