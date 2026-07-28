La sensación del Mundial 2026 debía llegar en estos días a Santiago para ser presentado en Colo Colo, pero se sigue posponiendo su arribo.

En Colo Colo siguen esperando por el arribo de su primer y gran refuerzo para el segundo semestre: el arquero internacional Vozinha. El capitán de la Selección de Cabo Verde que fue la sensación en el Mundial 2026 aceptó la propuesta del Cacique, pero todavía no llega a Chile.

Esta situación tiene nerviosos a los hinchas albos, pues el portero de 40 años tampoco ha dado indicios de su fichaje en el cuadro popular, pues hasta ahora solo fue oficializado en Macul.

Pero desde el Estadio Monumental han indicado que el fichaje no está en riesgo y que la demora de su viaje al país se debe al retraso en los trámites para obtener su visa de trabajo.

Vozinha todavía no viaja a Chile para unirse a Colo Colo. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

¿Qué día llega Vozinha?

Si bien se esperaba que aterrizara en Santiago este martes 28 de julio, con el pasar de las horas el arribo ha ido teniendo ajustes, posponiéndose para el miércoles 29 y ahora se habría corrido para el jueves 30.

Vozinha ya habría terminado sus vacaciones en Cabo Verde (África) y se encontraría en Europa, donde desde Portugal volará hacia España, para en Madrid tomar el avión hacia Chile.

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Mientras tanto, en Colo Colo buscan que la ANFP haga una excepción en las reglas para que el golero pueda llevar en su camiseta su apodo, pues su nombre real es Josimar José Évora Dias.

El referente de la selección caboverdiana habría aceptado un contrato por seis meses con la opción de extender por una temporada más, hasta fines de 2027. El acuerdo económico sería por un salario de 47 millones de pesos.

En síntesis

Vozinha llega el jueves 30 de julio debido a retrasos con su visa laboral.

debido a retrasos con su visa laboral. Salario de 47 millones de pesos por un contrato inicial de seis meses.

por un contrato inicial de seis meses. Josimar José Évora Dias es su nombre real y buscan estampar su apodo.