“Increíble cómo ha crecido, partidazo”: El jugador de Colo Colo que tiene loco a Manuel de Tezanos

El destacado periodista nacional analizó el triunfo de Colo Colo y le dedicó elogios a un jugador que hizo buen partido.

Colo Colo se quedó con los tres puntos el viernes pasado ante Deportes Limache y se consolidó en el primer lugar de la Liga de Primera 2026, donde ahora le saca 12 puntos a Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores.

SI bien todavía quedan 14 partidos por delante, Manuel de Tezanos no cree que alguien le pueda amagar el título a los albos: “Está sacando adelante partidos con bajas importantes. Si no sale campeón, que puede ser, no sé qué tendría que pasar”, dijo en primera instancia en el programa Balong.

De Tezanos elogió a Vidal. | Foto: Photosport

Acto seguido, el periodista nacional alaba el partido que hizo Arturo Vidal frente a Limache: “Nadie está jugando más o menos, todos están jugando bien. Vidal jugó un partidazo, increíble cómo ha crecido a la edad que tiene y después de un 2025 malísimo. Está en su mejor momento”.

“En Alarcón y Méndez tiene mucha solidez también. Leandro Hernández que mejora partido a partido… sería muy extraño, tendrían que echarles a 5 jugadores por 4 fechas o algo así, porque no veo a otro equipo”, complementó.

Lo cierto es que Colo Colo se ve muy sólido y mentalizado en lograr la estrella 35, la cual podría ser un bálsamo para los albos después de un 2025 para el olvido donde celebraron el centenario de la institución de la peor manera posible.

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En síntesis

Colo Colo lidera la liga con 12 puntos de ventaja sobre la U y la UC.

Manuel de Tezanos destacó el rendimiento del volante Arturo Vidal ante Deportes Limache.

Colo Colo busca la estrella 35 tras disputar la Fecha 16 de la liga 2026.